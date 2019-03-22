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Musul’daki feribot faciasıyla ilgili yeni açıklama

Irak’ın Musul kentindeki feribot faciasında hayatını kaybedenlerle ilgili yeni bilanço açıklanırken, Başbakan Adil Abdülmehdi kriz masası kurdu.

22 Mart 2019 Cuma 21:45
Musul’daki feribot faciasıyla ilgili yeni açıklama

Irak’ın Musul kentindeki feribot faciasında hayatını kaybedenlerle ilgili yeni bilanço açıklanırken, Başbakan Adil Abdülmehdi kriz masası kurdu.


Irak İnsan Hakları Komiserliği Musul Ofisi tarafından yapılan açıklamada dün meydana gelen feribot kazasında ölenlerin sayısı 93 olduğunu belirterek, “62’si kadın 19’u çocuk ve 12’si erkek. Kazda 59 kişi hala kayıp” ifadelerine yer verilirken, ölü sayısına dair daha önce diğer yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamada sayının 100’e ulaştığı bilgisi paylaşılmıştı.



Başkentte zirve toplantısı


Başkent Bağdat’ta ise durumu ele almak için zirve toplantısı düzenlendi. Bu akşam düzenlen toplantıya Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adi Abdülmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi katıldı. Sabah saatlerinde Musul’u ziyaret eden Meclis Başkanı Halbusi, kentin yönetiminde değişiklik yapılması gerektiğini söylemişti.



Kriz masası talimatı


Başbakan Adil Abdülmehdi, meydana gelen faciayı takip etmek amacıyla kriz masası kurmak için talimat verdi. Abdülmehdi’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, kaza sonrası Musul kentindeki durumu ele almak için, Genelkurmay Başkanlığına bağlı ve Musul Üniversitesi Başkanı, Musul Operasyonlar Komutan ve Musul Polis Müdürü’nden oluşan bir kriz masası oluşturulduğu kaydedildi.



Öfke devam ediyor


Öte yandan bu sabah Cumhurbaşkanı Salih’in ziyaretine tepki gösteren Musullular, akşam saatlerinde kazanın meydana geldiği eğlence parkına giden yolları kapatarak, Birçok kişinin ölümüne neden olan kazaya sebebiyet verenlerin cezalandırılması ve yolsuzluğa son verilmesini istedi.


Cumhurbaşkanı Salih, feribot faciasının ardından incelemelerde bulunmak üzere gittiği Musul’da yaşamını yitirenlerin yakınları tarafından protesto edilmişti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 21:45
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