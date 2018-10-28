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Musul'da, patlamaya hazır mühimmat tespit edildi

Musul vilayetinde, patlamaya hazır çok sayıda mühimmat ele geçirildiği açıklandı.

28 Ekim 2018 Pazar 13:42
Musul'da, patlamaya hazır mühimmat tespit edildi

Musul Askeri İstihbarat Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Eski Musul bölgesine düzenlenen operasyonda bir mühimmat deposunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığıyla düzenlenen ortak operasyon sonucu, patlamaya hazır 11 bombalı kemer ile 9 fünye ele geçirildiği, patlayıcı maddeler arasında çok sayıda havan topunun da bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu cephaneliğin kime ait olduğuna dair herhangi bilgi paylaşılmadı.

Terör örgütü DEAŞ, Musul kent merkezini 10 Haziran 2014'te ele geçirmiş, 3 yıl boyunca örgütün elinde kalan kent, Temmuz 2017'de Irak güvenlik güçlerince geri alınmıştı.

Örgüt, 2017 yılının sonundan bu yana uyuyan hücreleri vasıtasıyla zaman zaman siviller ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 13:42
  1. Irak
  2. Musul
  3. patlayıcı
  4. mühimmat

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