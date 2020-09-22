Musul’da DEAŞ saldırısı
Terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ın Musul kentindeki bir köye düzenlediği silahlı saldırıda aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Ahmed el-Ubeydi, yaptığı açıklamada, Musul’un Vana ilçesine bağlı Devasa köyüne DEAŞ’lı teröristlerce saldırı düzenlendiğini söyledi. Köyde bulunan bir eve otomatik silahlarla ateş açıldığını ifade eden Ubeydi, aynı aileden 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını belirtti. Ubeydi, görgü tanıklarının anlattığına göre köye gelen 5 kişilik terörist grubun evlere ateş açtığını aktardı.