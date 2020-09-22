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Dünya Musul’da DEAŞ saldırısı
Dünya

Musul’da DEAŞ saldırısı

Terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ın Musul kentindeki bir köye düzenlediği silahlı saldırıda aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:16:00 -
Musul’da DEAŞ saldırısı

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Ahmed el-Ubeydi, yaptığı açıklamada, Musul’un Vana ilçesine bağlı Devasa köyüne DEAŞ’lı teröristlerce saldırı düzenlendiğini söyledi. Köyde bulunan bir eve otomatik silahlarla ateş açıldığını ifade eden Ubeydi, aynı aileden 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını belirtti. Ubeydi, görgü tanıklarının anlattığına göre köye gelen 5 kişilik terörist grubun evlere ateş açtığını aktardı.

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