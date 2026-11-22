Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Zehra Karadaş (22), okul giderlerini karşılamak ve harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapıyor. DHA'nın haberine göre üniversite eğitimi için İzmir'den Bursa'ya gelen Karadaş, ailesine yük olmamak için işe başladı.

Taksiyle tanışması müşteri koltuğunda oldu. Bindiği takside sohbet ettiği araç sahibinin şoför aradığını duyan Karadaş, "Takside ben çalışabilirim" diyerek başvurdu ve kabul edildi. Çalışma saatlerini ders programına göre ayarlayan genç kadın, amfideki matematik derslerinin ardından soluğu taksi durağında alıyor.

İşin başlangıcını kendisi şöyle anlattı: "Taksicilik birazcık böyle spontane gelişti. Ben daha çok araba kullanmayı seviyordum. İşe de ihtiyacım vardı." Kazandığı parayla hem eğitim masraflarını hem de günlük yaşam giderlerini karşıladığını belirten Karadaş, "Üniversite eğitimimi sürdürürken boş zamanlarımda çalışıyorum. Kazandığım para ile ihtiyaçlarımı karşılıyorum" dedi.

Direksiyon başındaki üniversiteli, gelen tepkileri şöyle anlattı: "Öncelikle ben tepki alacak bir iş olacağını bu kadar beklemiyordum. Ama tepkiler gerçekten çok güzel geldi. Ben de çok mutlu oluyorum insanlar mutlu olduğu zaman."

"Kadın müşterilerim özellikle çok mutlular"

Karadaş, erkek müşterilerin kadın sürücü beklemedikleri için şaşırdığını anlattı. Bakmadan binenlerin genelde öne oturduğunu, kendisini görünce çekindiklerini, görerek binenlerin ise genelde arkaya geçtiğini söyledi.

Kadın yolculardan aldığı geri dönüşü ise şu sözlerle aktardı: "Kadın müşterilerim özellikle çok mutlular, kendilerini daha güvenli hissettiklerini söylüyorlar."