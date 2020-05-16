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Müşteri kavgası yaptılar, mesafe ve kısıtlamayı ihlal cezası yediler

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde iki grup arasında müşteri meselesi yüzünden silahlı ve sopalı kavga çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 21:03:37 -
Müşteri kavgası yaptılar, mesafe ve kısıtlamayı ihlal cezası yediler

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde iki grup arasında müşteri meselesi yüzünden silahlı ve sopalı kavga çıktı. Polis ekipleri, sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uyguladı.


Olay, saat 20.30’da Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahar Sokak’ta iki grup arasında müşterilerden kaynakladığı iddia edilen silahlı ve sopalı kavga çıktı. Olaya müdahale eden Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, toplum sağlığını tehlikeye düşüren, korona virüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden iki gruba idari para cezası uyguladı.


Kavgada yaralanan olmazken, evlerde silah kurşunlarından kaynaklı maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kalabalığı bir süre sonra dağıtırken, olayla ilgili soruşturma devam etti.

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