Müşteki sıfatıyla ifadeye çağrılanlar kimler olur?
4 Şubat Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasında sorulan ''Müşteki sıfatıyla ifadeye çağrılanlar kimler olur?'' sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından oldukça merak edildi? İşte, yarışmacıya zor anlar yaşatan Müşteki sıfatıyla ifadeye çağrılanlar kimler olur? sorusunun cevabı...05 Şubat 2019 Salı 11:32
4 Şubat Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasında sorulan ''Müşteki sıfatıyla ifadeye çağrılanlar kimler olur?'' sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından oldukça merak edildi? İşte, yarışmacıya zor anlar yaşatan Müşteki sıfatıyla ifadeye çağrılanlar kimler olur? sorusunun cevabı...
Müşteki sıfatıyla ifadeye çağrılanlar kimler olur?
A: Tanıklar
B: Şüpheliler
C: Bilirkişiler
D: Şikayetçiler
Doğru cevap: Şikayetçiler
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