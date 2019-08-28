Müstakil evin çatısında çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boztepe mahallesi Aşık Paşa sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.