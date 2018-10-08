Muş'taki FETÖ operasyonunda bir kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 31 mermi, 2 cep telefonu, flaş bellek ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.