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Gündem Muş'taki depremin ardından korkutan uyarı
Gündem

Muş'taki depremin ardından korkutan uyarı

Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Muş'un Korkut ilçesinde yaşanan depremin bu bölgede gerilme olduğunu gösterdiğini söyleyerek "Gelecekte bu bölge 6'dan daha büyük depreme gebedir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 23:49:00 -
Muş'taki depremin ardından korkutan uyarı

Muş'un Korkut ilçesinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremin ardından kritik bir açıklama geldi.

Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin tek başına bir deprem olduğunu kaydetti. Ercan, Kuzey Anadolu'nun kırığının doğu bölümünde Karlıova'da daha önce orta büyüklüğünde bir deprem olduğunu anımsatarak, bundan sonra yapmış olduğu açıklamada bunun Van ile Karlıova yani Bingöl arasında depreme aday olan yerler olduğunu söylediğini, bunun içinde Muş Varto'nun deprem bekleyen yerlerden bir tanesi olduğunu belirtti.

"İşte bu deprem 4.6 şiddetinde gerçekleşmiş deprem" ifadelerini kullanan Ercan, bu bölgenin gerilmekte olduğunu gösterdiğini, gelecekte bu bölgenin 6'dan daha büyük bir depreme gebe olduğunu vurguladı.

Varto'nun bir deprem bölgesi olduğunu ifade eden Ercan, 1960'lı senelerde burada büyük bir deprem olduğunu ve büyük bir yıkım yaşandığını hatırlatarak şu anda alıştırmalarını yaptığını söyledi.

Deprem uzmanı, Muş, Bitlis ve Bingöl arasının gergin olduğunu bildirdi.

Ercan, döngüsünü Kuzey Anadolu kırığı batıda bitirmeye çalışırken bir taraftan da doğuya döndüğünü, 2011'de Van depremini yaptığını, bunun arkasında aradaki Bitlis, Muş, Bingöl kısmını doldurarak tekrar Erzincan'a doğru Tokat'a doğru yol almaya başlayacağını ifade etti.

Bunun mühim bir ikaz olduğunu kaydeden Deprem uzmanı, 4.6 - 4.7 büyüklüğündeki bir depremin küçük bir deprem olduğunu ancak bu bölgenin gerildiğini söyledi. Ercan, Türkiye'deki depremlerin yüzde 50'sinin Kuzey Anadolu kırığı üzerinde olduğunun hiç unutmaması gerektiğini bildirerek bu deprem büyüklüklerinin 8'e kadar varma ihtimalinin de olduğunu ama kendi beklentisinin 6 ile 7 arasında bir deprem olduğunu kaydetti.

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