Mustafakemalpaşa’nın kanayan yarasına neşter Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Hamidiye Mahallesi’nde kötü kokuya sebep olan kanalizasyon deşarj hattında incelemelerde bulundu.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Hamidiye Mahallesi’nde kötü kokuya sebep olan kanalizasyon deşarj hattında incelemelerde bulundu.

Başkan Mehmet Kanar, yıllardır ilçenin kanayan yarası hâline gelen ana kanalizasyon deşarj noktasından çevreye yayılan kötü kokunun kaynağını yerinde gördü. Mevcut durumdaki kanalizasyon alt yapısının gelişen ve büyüyen ilçeye artık yetersiz kaldığı ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Teknik ekibimizle yaptığımız çalışmalar sonucunda sıkıntının kanalizasyon hatlarından kaynaklandığını görüyoruz. Kısa zamanda ilçemizin kanayan yarasına neşter vuracağız.” dedi.

Yarım asrı aşkın süredir kullanılan kanalizasyon hatlarını ve yaşanan sorunu BUSKİ Şube Müdürlüğüne ilettiklerini belirten Başkan Kanar, “Yakın zamanda fizibilitesi tamamlanan başlangıç bölgelerinde vuracağımız ilk kazmayla Mustafakemalpaşa’nın alt yapı meselelerinin çözümüne yönelik projelerimizi hayata sokacağız.” şeklinde konuştu.

Kanar, bundan sonra BUSKİ’nin çizeceği yol haritasıyla birlikte sorunun yüksek olduğu bölgelerde zaman kaybetmeden çalışmalara başlayacağını söyledi.

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