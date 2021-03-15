Mustafakemalpaşa'da su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı su kesintisi hakkında açıklamada bulundu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, Güven Sokak, Nehir Sokak, Onat Sokak, Dursunbey Caddesi, Fevzipaşa Caddesi ve civarında 17.03.2021 – 17.04.2021 tarihleri arasında, 10:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.