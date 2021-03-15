  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Mustafakemalpaşa'da su kesintisi
Yerel

Mustafakemalpaşa'da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı su kesintisi hakkında açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 17:55:00 -
Mustafakemalpaşa'da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, Güven Sokak, Nehir Sokak, Onat Sokak, Dursunbey Caddesi, Fevzipaşa Caddesi ve civarında 17.03.2021 – 17.04.2021 tarihleri arasında, 10:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklara uzmanından uyarı! Tahtından edecek
Ekonomi

Altın alacaklara uzmanından uyarı! Tahtından edecek

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken birçok uzman gümüşün son sıçramalarıyla altını geçeceğini düşünüyor.
C.Ronaldo durdurulamıyor
Spor

C.Ronaldo durdurulamıyor

Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında deplasmanda Cagliari'yi 3-1 yendi. Maçta C.Ronaldo hat-trick yaptı.
Ceza yedi, polise
Gündem

Ceza yedi, polise "ben böyle devletin..." deyince sinirler gerildi!

Hafta sonu uygulanan Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişiye idari para cezası uygulandı. Ceza yiyen vatandaş memurlara "Ben böyle ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay