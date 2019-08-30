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Mustafakemalpaşa’da 97. yıl coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Mustafakemalpaşa’da coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:38
Mustafakemalpaşa’da 97. yıl coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Mustafakemalpaşa’da coşkuyla kutlandı.


30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan törene Kaymakam Mehmet Zeki Koçberber, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Gültekin, Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatı temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, “30 Ağustos Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da kıvılcımı ateşlenen ve 7 düvele karşı verilen mücadelenin 1922’de Dumlupınar’da büyük bir zaferle taçlandığı gündür” dedi.


Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende Belediye Mehter Takımı da marşlarla zafer coşkusuna renk kattı. Zafer Bayramı kutlamaları, Kaymakam Mehmet Zeki Koçberber’in tebrikleri kabul etmesinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:38
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