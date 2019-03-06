0553 313 94 23

Mustafakemalpaşa "evladını" bağrına bastı

Cumhur İttifak’ının Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar, yaptığı esnaf ziyaretlerinde hemşehrilerinden ve meslektaşlarından büyük destek görüyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:37
Mustafakemalpaşa "evladını" bağrına bastı

Cumhur İttifak’ının Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar, yaptığı esnaf ziyaretlerinde hemşehrilerinden ve meslektaşlarından büyük destek görüyor.


Mustafakemalpaşa’da birlik ve beraberlik içinde bir seçim rüzgarı esiyor. Cumhur İttifak’ının adayı Mehmet Kanar, durmaksızın sokak sokak, kahvehane kahvehane vatandaşla buluşuyor. Tek tek girdiği her evin kapısında, her dükkanın girişinde aynı ilgi ve sevgiyle karşılanıyor. Esnafprogramlarını hiç es geçmeyen Ak Partili Kanar, günlük programının içinde mutlaka esnafla buluşmaya gayret ediyor. Gördüğü ilgiden son derece memnun olan Mehmet Kanar, “Ak Parti benim yuvam, Mustafakemalpaşa ise benim yerimdir, yurdumdur. Aday olmadan evvel de siyaseten de ahbaplık düzeyinde de ilçemle hep sımsıcak bir bağım vardı. Değerli babamdan öğrendiğim en önemli ders, ilçeni sevmek, insanını korumak üzereydi. Bunu bildim, yaşamıma uygulamaktan büyük keyif aldım. Büyüğümün öğrettiği yoldan gidiyorum. Ben hem esnafım, hem Mustafakemalpaşa’nın evladıyım. Girdiğim her esnaf bizi evladı olarak görüyor. Bu güçle ve destekle seçim sonrasında inşallah bambaşka güzellikte işler başaracağız” diye konuştu.


Kendisine destek veren esnaf ise, “Mehmet Kanar, bizim oğlumuzdur, kardeşimizdir, evladımızdır. Siyasetin üzerinde bir bağımız vardır. Yeri apayrıdır. Mustafakemalpaşa’yı yönetmek için ona değil de kime güveneceğiz?” diyerek desteğini gösterdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sümela Manastırı'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor
    1. Sümela Manastırı'nın ilk bölümü..
    2. (Özel) Yerin 90 metre altına düşen..
    3. Simiti simit yapan pekmezle susam!
    4. Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele
    5. Fenerbahçe, Madrid deplasmanında
    6. İş makinesine geçen Vali Sonel, 40..
    7. Sivas merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu:..
    8. Renault'dan yeni bir özel seri..
    9. İstanbullu’ya özel ‘Ulaşım Asistanı’..
    10. Başkan Öztürk, Sanayi Esnafıyla Buluştu
    11. Başkan Adayı Murat Aydın Giresunlular..
    12. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    13. Zonguldak’ta 655 kişilik 6 aylık..
    14. Üniversite öğrencilerine sivil savunma..
    15. Döşemealtı’nda 250 öğrenciye balık..
    16. Zihinsel engelli çift resmi..
    17. Başkan Er güven tazeledi
    18. (Özel Haber) Denizlispor Başkanı Ali..
    19. Jandarma’dan ‘180 yılda 180 bin ağaç’
    20. Bu kütüphanenin içinde cep sineması da..
    21. Büyükşehir Belediyesinden memur..
    22. Başkan Pamuk, mahalle ziyaretlerini..
    23. KTO Karatay Odyoloji konulu..
    24. Başkan Fadıloğlu’ndan Regaip Kandili..
    25. THY Euroleague’de 25. hafta heyecanı
    26. TÜMBİFED Genel Başkanı Bilge’den..
    27. Salihli’de veda meclisi
    28. Saçmaların hedefi olan "şahin" tedavi..
    29. Aydemir’den ‘töreli belediyecilik’..
    30. Plastik şişelerle Bilgi Evi bahçesini..
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'