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Siyaset Mustafa Yeneroğlu Yargıtay üyelerini hedef gösterdi
Siyaset

Mustafa Yeneroğlu Yargıtay üyelerini hedef gösterdi

Yeniakit Publisher
2023-07-15 00:14:00 -
Mustafa Yeneroğlu Yargıtay üyelerini hedef gösterdi

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararın ardından Yargıtay üyelerini hedef gösterdi.

 yeniakit.com.tr 

2013 yılında FETÖ/ABD kışkırtmasıyla Gezi Parkı’nda başlatılan isyanda aktif görev alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla yargılandığı davanın 25 Nisan 2022'da Silivri Kampusundaki İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çıksın diye vekil yaptılar

İstanbul'un Silivri ilçesindeki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Atalay, 2023 Türkiye genel seçimlerine Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili adayı olarak katıldı ve seçildi.

Milletvekili seçilmesinin ardından avukatları, Atalay’ın tahliyesi için başvuru yaptı.

Yargıtay, söz konusu başvuruyu reddetti.
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DEVA Partisi Yargıtay üyelerini hedef aldı

Yargıtay’ın Osman Atalay’ın başvurusunu reddetmesinin ardından DEVA Partisi’nden akılalmaz bir çıkış geldi. AK Parti’den ayrıldıktan sonra davasızların partisi DEVA’ya geçen İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Yeneroğlu paylaşımında, açık şekilde Yargıtay üyelerini hedef gösterdi.

DEVA Partili vekil şunları yazdı:

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Hatay milletvekili Can Atalay ile ilgili tahliye talebini reddeden kararı açıkça Anayasa'ya ve Anayasa Mahkemesi'nin içtihatlarına aykırıdır. Yargıtay verdiği karar ile milletvekili seçilen Can Atalay’ın dokunulmazlığını yok saymış ve böylece onun ve ona oy verenlerin seçme ve seçilme haklarını yok saymıştır.

Milletvekili seçilen Atalay, milletvekili dokunulmazlığını kazandığında derhal tahliye edilmeliydi. Anayasa Mahkemesi’nin daha önceden dokunulmazlık kapsamında olan benzer durumlarda verdiği hak ihlali ve tahliye kararları mevcuttur. AYM'nin Mustafa Balbay, Leyla Güven, Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu kararlarında bu hususlar incelenmiş ve hak ihlalleri ile tahliye kararları verilmiştir.

Bu hususta da illa Anayasa Mahkemesi mi karar versin?

Yargıtay neden bu kadar açık örnekler, uygulamalar ve yasal düzenlemeler varken siyasetin çizdiği sınırları geçememekte ve adaleti tesis edememektedir?

Hukuk devleti ve demokrasi iddiası açısından utanç verici bir karar.

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