Mustafa Varank’tan süpersonik açıklama: 2022'de süpersonik hızlarda çalışan bir Ramjet Motoru prototipini ortaya çıkaracağız

Yeni Akit Ankara

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin son gelişmeyi duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sıvı yakıtlı RAMJET projesinde son aşamalara ulaştık. İnşallah 2022'de süpersonik hızlarda çalışan bir Ramjet Motoru prototipini ortaya çıkaracağız” mesajını verdi.

RAMJET Tahrik Sistemi nedir, nasıl çalışır?

RamJet tahrik sistemi ile ilgili orijinal fikirler, ilk olarak 1900’lerin başında Avrupa’da geliştirilmiştir. RamJet sisteminde itki; yakıtın yanmasından gelen sıcak gazın bir nozuldan geçirilmesiyle üretilir. Akışı sürdürmek için yanma, nozül çıkışındaki basınçtan daha yüksek bir basınçta gerçekleşmelidir. Bir Ramjet’te yüksek basınç, aracın ileri hızı kullanılarak yakıcıya harici havanın “çarpılması” ile üretilir. Bir turbojet motorda yakıcıdaki yüksek basınç, kompresör adı verilen bir parça tarafından üretilir. Ramjet’te kompresör yoktur. Bu nedenle ramjetler, bir turbojetten daha hafif ve basit yapıdadırlar. Ramjet, yalnızca araç halihazırda hareket halindeyken itki kuvveti üretir; motor durağan ya olduğunda ramjetler itki üretemezler. Ramjet statik itme üretemediğinden, aracın ramjetin itme kuvveti oluşturmaya başladığı bir hıza çıkarılması için başka bir tahrik sistemi kullanılmalıdır. Aracın hızı ne kadar yüksekse, ramjet o kadar iyi çalışır.

Füze motorunda dünyada sayılı ülkeler arasında yer alacağız

Türkiye’de TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), bir süredir RamJet ve ScramJet itki sistemleri üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Bir süre önce TÜBİTAK-SAGE Müdürü Gürcan Okumuş tarafından yapılan açıklamada, şu bilgiler yer almıştı: “Halihazırda kurulu test altyapılarımızı kullanarak sıvı yakıtlı RamJet motor geliştirilmesi konusunda kısa zamanda çok değerli çalışmalar gerçekleştirdik. Yürütmekte olduğumuz projede sıvı yakıtlı RamJet motorları konusunda kısa zaman içinde geldiğimiz nokta, bizi sıvı yakıtlı RamJet motor ve ileriki safhada da ScramJet motor teknolojilerinde dünyada sayılı ülkeler arasına girme noktasında cesaretlendiriyor. Bir taraftan eldeki altyapılarda geliştirme çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan RamJet motor testlerini ve aerodinamik ısınma testlerini gerçekleştirebileceğimiz altyapıyı kurma çalışmalarımız tüm hızı ile devam ediyor. Kurulumu tamamlandığında ilgili altyapı Avrupa’nın en büyük altyapılarından biri olacak”