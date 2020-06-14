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Gündem

Mustafa Varank'tan sert tepki: Cumhurbaşkanımızın rahmetli annesine küfür edenleri...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyada yeni açıldığı belirtilen bir hesabın attığı provokatif tweet üzerinden duyar kasmaya çalışan CHP'ye sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 13:20:00 -
Mustafa Varank'tan sert tepki: Cumhurbaşkanımızın rahmetli annesine küfür edenleri...

Terör tutuklusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada yeni açıldığı belirtilen bir hesaptan atılan provokatif ve çirkin tweetin ardından CHP duyar kasmaya başladı.

CHP'ye tepki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın rahmetli annesine küfür edenleri il başkanı, meclis üyesi yapanlar, genel başkan seviyesinde ağırlayıp ahlaksızlığı teşvik edenler sahte duyarlılık gösterileri yapmasın.

Ahlaksızlığın siyaseti olmaz.

Dürüst olun!"

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Yorumlar

ESPANYOL

çook ayıplardan birisi yaziklar olsun ya bu lafları nasıl derler
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Recep

CHP,İnanın taşnaklaşmış fetö,PKK aşir-ret olmuş!İflah olmaz..
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