Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e tokat gibi 'bedelli' cevabı!

Terör sözcüsü DEM'lilerin ittifak ortağı Özgür Özel, "bedelli askerlik" yapan vatandaşları hedef aldı.

Özel, "Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz" dedi.

Özel'in konuşmasına Mustafa Varank'tan tokat gibi bir cevap gedli.

Sosyal medya hesabından Özgür Özel'e unutmayacağı bir karşılık veren Varank, şunları söyledi:

"Bedelli Askerlik uygulaması ile sadece 2019’dan beri 650 binden fazla vatandaşımız askerliğini yaptı. Kanunla tanınmış bir haktan yararlanan vatandaşlarımızın vatan sevgisini sorgulamak “dağdakilerin” oyunu bekleyen eş genel başkanın haddine mi!"

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Bu arada CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bedelli askerlik yapmış olması, "Özgür Özel'den İmamoğlu'na bir gönderme mi?" sorusunu da gündeme getirmişti.