Mustafa Varank'ın yerinden hoplattığı Fatih Altaylı yine kafa çıkardı! Sen hâlâ akıllanmadın mı koçum?

Geçtiğimiz yıl Togg'la ilgili yazı kaleme alıp “Seri üretimi yok” diyerek ortalığı karıştıran, ancak Togg ortaya çıkınca dut yemiş bülbüle dönen Fatih Altaylı, Türkiye’nin milli otomobilini yine kirli diline pelesenk etti.

Fazıl Say’ın bestelediği 100. Yıl Marşı için “Bence olmamış” diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı aklı sıra Togg ile vurmaya çalışan Altaylı, Habertürk’teki maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Açık söyleyeyim, bu gibi konularda bakanların ve hatta onların amirlerinin görüşlerinin zerre önemi yoktur. Kararı verecek olan halktır, zamandır. (…) Bugün için merak ettiğim şudur.

Fazıl Say’ın marşını beğenmediğini açıklayan Bakan, acaba Fazıl bu marşı Togg için bestelemiş olsaydı yine beğenmeyecek miydi!

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NOT: Sen beğendin mi diye soranlar için söyleyeyim. Bir sanatçının eserini beğendim ya da beğenmedim diye sınıflayamam, haddimi bilirim."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretim tesisi üzerinden Togg'u hedef alan Fatih Altaylı'yı “Bu üretim bandı var ya... İzlemesi muhteşem!” sözleriyle adeta yerinden hoplatmıştı.