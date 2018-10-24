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Mustafa Tuna'dan Melih Gökçek açıklaması! 'Ben MHP'li değilim'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek'in Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) belediye başkanı adayı olabileceği iddiasıyla ilgili, "Kamuoyunun tartışmasına ben ne diyeyim? Ben Melih Gökçek değilim. Ben MHP değilim. Bunların yetkili organlarından değilim. Benim ne söylemem lazım?" dedi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:53
Mustafa Tuna'dan Melih Gökçek açıklaması! 'Ben MHP'li değilim'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentteki bir camide cenaze namazına katıldıktan sonra basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Başkan Tuna, bir gazetecinin, "Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı yönünde iddialar var. Kamuoyunda bununla ilgili bir tartışma oluştu. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Ben MHP'li değilim"

"Kamuoyunun tartışmasına ben ne diyeyim? Benim ne demem lazım? Ben Melih Gökçek değilim. Ben MHP değilim. Bunların yetkili organlarından değilim. Benim ne söylemem lazım?"

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:53
  1. Mustafa Tuna
  2. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
  3. Melih Gökçek
  4. MHP
  5. Melih Gökçek açıklaması

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