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Siyaset Mustafa Şentop'un oğlu evlendi
Siyaset

Mustafa Şentop'un oğlu evlendi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop, İstanbul'da düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 07:35:00 -
Mustafa Şentop'un oğlu evlendi

Mehmet Selahaddin Şentop - Ayşegül Akbulut çifti İstanbul Beykoz Mecidiye Kasrı'nda düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Çiftin nikahını İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş kıydı.

Nikah şahitliklerini Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Pakistan Senato Başkanı Muhammad Sadıq Sanjrani, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Meclis eski Başkanı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan yaptı.

Nikaha ayrıca, Makedonya Alternativa Partisi Genel Başkanı Afrim Gashi ve Makedonya eski Devlet Bakanı Furkan Çako, Karadağ Müftüsü Rifat Feyzic, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve Sadık Ahmet'in kurduğu DEP Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ile siyaset, iş dünyası, sanat ve medya dünyasından davetliler katıldı.

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