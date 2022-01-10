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Siyaset Mustafa Şentop'tan flaş açıklama: Dokunulmazlığı kaldırılmalı
Siyaset

Mustafa Şentop'tan flaş açıklama: Dokunulmazlığı kaldırılmalı

Terör kampında fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'e yönelik açıklama yapan Mustafa Şentop, dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 16:51:00 - 2022-01-10 16:52:25
Mustafa Şentop'tan flaş açıklama: Dokunulmazlığı kaldırılmalı

HDP Diyarbakır Millevekili Semra Güzel'in, terör kampında öldürülen terörist sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li vekilin terörist sevgilisiyle ortaya çıkan fotoğraflarına ilişkin açıklama yaptı.

Konya ilişkin şahsi fikrini dile getiren Şentop, yargılanmasının önünün açılması gerektiğine vurgu yaptı.

"Dokulmazlığı kaldırılmalı"

Dokunulmazlığın kaldırılmasına vurgu yapan Şentop, "Belgenin içinde bulunduğu dosya var mı diye bakacağız. Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum." dedi.

Kuzek Irak'ta çekildi

29 Nisan 2017'de öldürülen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede ulaşılan fotoğrafların, Kuzey Irak'ta çekildiği belirlenmişti.

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