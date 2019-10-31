Mustafa Şentop'dan ABD açıklaması!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulunarak, "ABD Temsilciler Meclisinin almış olduğu kararın çok bir ehemmiyeti yok. Hukuki olarak zaten herhangi bir sonucu, neticesi de yok ama Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verecek bir hamle olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, ABD’nin Ermeni karar tasarısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisinin almış olduğu kararın çok bir ehemmiyeti yok. Hukuki olarak zaten herhangi bir sonucu, neticesi de yok ama Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verecek bir hamle olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

"Parlamentomuzda dün alınan karar da ABD'nin tarihine ilişkin bir karar değildi" diyen Şentop, "Eğer ABD'nin kısa ama kirli ve kanlı tarihini biz parlamento olarak konu edinsek herhalde parlamentomuzun uzun zaman başka bir faaliyet yapmadan Amerikan tarihindeki olaylarla ilgili kararlar alması lazım" ifadesini kullandı.