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Mustafa Şentop kimdir? Meclis Başkanvekili mi olacak?

24 Haziran seçimleri sonrası AK Parti yeni döneme ilişkin yönetim kadrosunu seçiyor. Mustafa Şentop, Meclis Başkanvekili olacak. Peki Mustafa Şentop kimdir?

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:20
Mustafa Şentop kimdir? Meclis Başkanvekili mi olacak?

24 Haziran seçimleri sonrası AK Parti yeni döneme ilişkin yönetim kadrosunu seçiyor. Mustafa Şentop, Meclis Başkanvekili olacak. Peki Mustafa Şentop kimdir?

Mustafa Şentop, 6 Ağustos 1968 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Lise mezuniyetinin ardından eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde sürdüren Şentop, Hukuk Fakültesin'i bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yaptı.

1993 senesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu.

Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu.

Öğrencilik zamanlarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü.

4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. ve 25. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK PARTİ'yi temsilen görev aldı.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:20
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