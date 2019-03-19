0553 313 94 23

Mustafa Savaş ve Ümmet Akın, Umurlu’da 54 yeni üyeye rozet taktı

Cumhur İttifakı’nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Umurlu Mahallesinde gerçekleşen mitingde 54 yeni üyeye rozet taktı.

19 Mart 2019 Salı 11:44
Mustafa Savaş ve Ümmet Akın, Umurlu’da 54 yeni üyeye rozet taktı

Cumhur İttifakı’nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Umurlu Mahallesinde gerçekleşen mitingde 54 yeni üyeye rozet taktı.



Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, "Ne güzel görünüyorsun Umurlu. Umurlu Mahallemiz bu dönem maalesef hem Büyükşehir Belediyesi, hem de Efeler Belediyesi’nden hizmet alamadı, Umurlu hizmetlerden yoksun bırakıldı. Bu arkadaşların gitme zamanı gelmedi mi sizce arkadaşlar? Bizler belediyenizi geriye açarak iş makinalarını, çöp toplama araçlarını ve alet ekipmanları geriye getireceğiz, yerinde ve yerelde hizmet alacaksınız. Buraya bir başkan yardımcımızı koordinatör müdür olarak atayıp siz değerli hemşehrilerimize ve çevre mahallelere Umurlu Mahalle merkezimizden hizmet edeceğiz. 35 kilometrelik Eğrikavak Mahallemize de hizmet Umurlu’dan gidecek. Umurlu’nun ilk olarak imar planlarını değiştirerek imar katlarında düzenleme yapacağız, çarpık yapılaşmanın önüne geçeceğiz. Bir konu ise mevcut binamızın yapı denetim kontrollerini yaptırıp binanın sağlıklı durumu söz konusu ise kapalı pazar yeri, değilse komple altı otoparklı ve üstü kapalı pazar yeri olarak merkezdeki yerimizi kapalı pazar yeri yapacağız” diyen Akın, şunları kaydetti: “Kanalizasyon ve içme suları ve arazi yollarının tamamı da olmak üzere yenilenerek hiçbir eksik yol kalmayacak. Aydın’a en yakın mahallemiz Umurlu fakat bugüne kadar maalesef hizmet alamamış. Biz Umurlu Mahallemize Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mustafa Savaş beyefendi ile üniversite ve yurt getireceğiz” dedi.



“Çiftçimiz kazanacak”


Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş da konuşmasında, "Sizlere Umurlu Mahallemiz ile ilgili müjde vereceğim. Biz projelerimiz içerisinde yer alan Efe A.Ş. diye bir şirket kuracağız. Bu Efe A.Ş. çiftçimizin ürettiği ürünleri satın alacak, bu ürünleri işleyecek ve paketleyip dış pazarlara satışını gerçekleştireceğiz. Lojistik TIR’lar, filolar, soğuk hava depoları ve mandıralar kurarak çiftçimizi aracıya, tefeciye mahkum etmeyeceğiz. Bu Efe A.Ş’nin merkezini de Umurlu Mahallemize yapacağız. Hem şirket, hem de çiftçimiz kazanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu benim için ne demiş biliyor musunuz? Mustafa Savaş musluklardan su akıtamaz demiş. Bana o kadar güzel gollük bir pas verdi ki, Allah razı olsun. Ben de kendisine cevaben şunu söylüyorum, Türkiye’nin en pahalı suyunu Aydın kullanıyor. Biliyoruz şu anda da tonu 8 TL. Bozdoğan’daki belediyeye ait memba suyunun tonu özel bir şirkete 2 TL 40 kuruştan veriliyor. Kendisi Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce o memba suyu İl Özel İdare tarafından 16 TL’den verilirken daha sonra sözleşme yenilenerek 2 TL 40 kuruştan veriliyor. 5 yıldan bu yana devletin ve belediyenin aradaki kayıp farkı 20 trilyon. Ben de ona Umurlu’dan suyu musluktan akıtamayan bir Mustafa olarak 20 trilyonun hesabını soruyorum. Musluktan suyu akıtamayan Mustafa ne diyor biliyor musunuz? Her gün su faturaları karşılığında belediyenin kasasına ne kadar para giriyor biliyor musunuz? 1 milyon. Yılda 365 milyon. Belediyenin su geliri var 5 yılda 1.5 milyar. Bu paralar nereye gidiyor? Tabi ki reklama gidiyor. Boy boy billboardlarda kendi fotoğrafı var, afişlerde kendi fotoğrafı var ama partisinin amblemi yok” ifadelerini kullandı.


Programın ardından ise Millet İttifakı’ndan 54 kişinin rozeti takılarak Cumhur İttifakı’na geçiş töreni gerçekleşti.



Etkinliğe, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Seval Bay ve yönetimi, Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Tayfun Şan, Milliyetçi Hareket Partisi Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi, AK Parti Efeler ilçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi, Belediye Meclis üyesi adayları ile Umurlu Mahallesi sakinleri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:44
  1. fotoğraf
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 büyüme hedefi yüzde 5! Sanko’dan rüzgâr ve jeotermale 300 milyon dolar
    1. 2019 büyüme hedefi yüzde 5! Sanko’dan..
    2. Günde 5’ten fazla kusan gebeler dikkat..
    3. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    4. DBP'li Nurhayat Altun'a 10 yıl hapis!
    5. “Çanakkale Zaferi” sergisi
    6. Iğdır Devlet Hastanesi komşu ülkelere..
    7. E.Yeni Malatyaspor haftalar sonra..
    8. “Ekonomisini büyüten bir Türkiye var”
    9. Şiro Çayı Pütürge’yi kalkındıracak
    10. İran'ın nükleer anlaşmayla Batı'ya..
    11. Sadece CHP değil Yunan da rahatsız oldu!
    12. Hakkari polisi sevindirmeye devam..
    13. Şuhutlu kursiyerler el emeği..
    14. Mansur Yavaş'tan flaş Sezai Temelli..
    15. Dicle EDAŞ seçim hazırlıklarını..
    16. Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi’nın..
    17. Mustafa Savaş ve Ümmet Akın, Umurlu’da..
    18. Polisi şehit eden teröristin otel..
    19. Badminton il birinciliği tamamlandı
    20. 2 genç çiftçiye 68 küçükbaş hayvan
    21. Motosiklet kazasında sürücü öldü,..
    22. 2023’te hedef yüzde 65 yerli ve..
    23. Alaşehir Belediyesi’nden muhteşem..
    24. Balkondan düşen adam 10 gün sonra öldü
    25. Bakan Kurum açıkladı: Yüzde 80 azaldı
    26. Prof. Dr. Söylet’ten Osmaneli’ne..
    27. Kurum’dan Kars’a millet bahçesi sözü
    28. Cumhur İttifakı üyelerinden kapalı..
    29. İstanbul’da suç örgütüne operasyon
    30. Firari FETÖ şüphelisi saklandığı evde..
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti