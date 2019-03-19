Mustafa Savaş ve Ümmet Akın, Umurlu’da 54 yeni üyeye rozet taktı

Cumhur İttifakı’nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Umurlu Mahallesinde gerçekleşen mitingde 54 yeni üyeye rozet taktı.

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, "Ne güzel görünüyorsun Umurlu. Umurlu Mahallemiz bu dönem maalesef hem Büyükşehir Belediyesi, hem de Efeler Belediyesi’nden hizmet alamadı, Umurlu hizmetlerden yoksun bırakıldı. Bu arkadaşların gitme zamanı gelmedi mi sizce arkadaşlar? Bizler belediyenizi geriye açarak iş makinalarını, çöp toplama araçlarını ve alet ekipmanları geriye getireceğiz, yerinde ve yerelde hizmet alacaksınız. Buraya bir başkan yardımcımızı koordinatör müdür olarak atayıp siz değerli hemşehrilerimize ve çevre mahallelere Umurlu Mahalle merkezimizden hizmet edeceğiz. 35 kilometrelik Eğrikavak Mahallemize de hizmet Umurlu’dan gidecek. Umurlu’nun ilk olarak imar planlarını değiştirerek imar katlarında düzenleme yapacağız, çarpık yapılaşmanın önüne geçeceğiz. Bir konu ise mevcut binamızın yapı denetim kontrollerini yaptırıp binanın sağlıklı durumu söz konusu ise kapalı pazar yeri, değilse komple altı otoparklı ve üstü kapalı pazar yeri olarak merkezdeki yerimizi kapalı pazar yeri yapacağız” diyen Akın, şunları kaydetti: “Kanalizasyon ve içme suları ve arazi yollarının tamamı da olmak üzere yenilenerek hiçbir eksik yol kalmayacak. Aydın’a en yakın mahallemiz Umurlu fakat bugüne kadar maalesef hizmet alamamış. Biz Umurlu Mahallemize Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mustafa Savaş beyefendi ile üniversite ve yurt getireceğiz” dedi.

“Çiftçimiz kazanacak”

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş da konuşmasında, "Sizlere Umurlu Mahallemiz ile ilgili müjde vereceğim. Biz projelerimiz içerisinde yer alan Efe A.Ş. diye bir şirket kuracağız. Bu Efe A.Ş. çiftçimizin ürettiği ürünleri satın alacak, bu ürünleri işleyecek ve paketleyip dış pazarlara satışını gerçekleştireceğiz. Lojistik TIR’lar, filolar, soğuk hava depoları ve mandıralar kurarak çiftçimizi aracıya, tefeciye mahkum etmeyeceğiz. Bu Efe A.Ş’nin merkezini de Umurlu Mahallemize yapacağız. Hem şirket, hem de çiftçimiz kazanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu benim için ne demiş biliyor musunuz? Mustafa Savaş musluklardan su akıtamaz demiş. Bana o kadar güzel gollük bir pas verdi ki, Allah razı olsun. Ben de kendisine cevaben şunu söylüyorum, Türkiye’nin en pahalı suyunu Aydın kullanıyor. Biliyoruz şu anda da tonu 8 TL. Bozdoğan’daki belediyeye ait memba suyunun tonu özel bir şirkete 2 TL 40 kuruştan veriliyor. Kendisi Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce o memba suyu İl Özel İdare tarafından 16 TL’den verilirken daha sonra sözleşme yenilenerek 2 TL 40 kuruştan veriliyor. 5 yıldan bu yana devletin ve belediyenin aradaki kayıp farkı 20 trilyon. Ben de ona Umurlu’dan suyu musluktan akıtamayan bir Mustafa olarak 20 trilyonun hesabını soruyorum. Musluktan suyu akıtamayan Mustafa ne diyor biliyor musunuz? Her gün su faturaları karşılığında belediyenin kasasına ne kadar para giriyor biliyor musunuz? 1 milyon. Yılda 365 milyon. Belediyenin su geliri var 5 yılda 1.5 milyar. Bu paralar nereye gidiyor? Tabi ki reklama gidiyor. Boy boy billboardlarda kendi fotoğrafı var, afişlerde kendi fotoğrafı var ama partisinin amblemi yok” ifadelerini kullandı.

Programın ardından ise Millet İttifakı’ndan 54 kişinin rozeti takılarak Cumhur İttifakı’na geçiş töreni gerçekleşti.

Etkinliğe, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Seval Bay ve yönetimi, Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Tayfun Şan, Milliyetçi Hareket Partisi Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi, AK Parti Efeler ilçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi, Belediye Meclis üyesi adayları ile Umurlu Mahallesi sakinleri katıldı.