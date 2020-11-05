31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin Şişli’den aday göstermediği Mustafa Sarıgül, partisinden istifa ederek DSP’ye katılmıştı. DSP’ye geçen Mustafa Sarıgül, 31 Mart yerel seçimlerinde DSP’nin Şişli belediye başkan adayı olmuştu. Ancak Şişli’de Mustafa Sarıgül değil CHP’nin adayı kazandı. Muharrem İnce’nin CHP kongresi sonrası üzerinin çizilmesiyle birlikte başlattığı Memleket Hareketi’nin ocak ayında partiye dönüşeceği konuşulurken, Mustafa Sarıgül kanadından hızlı bir atak geldi. Geçtiğimiz günlerde DSP’den istifa eden Mustafa Sarıgül, genel başkanı olacağı yeni bir partiyi resmen kuruyor.

Mustafa Sarıgül’ün partisinin ismi ne?

Mustafa Sarıgül’ün kurduğu partinin adı ne? Daha önce Türkiye Değişim Hareketi (TDH) adı altında oluş gerçekleştiren Mustafa Sarıgül, TDH’yi aktif etti. Türkiye Değişim Hareketinde yer alacak isimleri de belirleyen Mustafa Sarıgül, TDH’yi siyasi harekete dönüştürdü. Mustafa Sarıgül’ün parti kuruyor ve partinin ismi de Türkiye Değişim Hareketi Partisi olacak. Mustafa Sarıgül’ün partisinin önümüzdeki aylarda resmen kurulacağı söylenirken partinin tüzüğünün yazıldığı da öğrenildi. Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi Partisi olacağı öğrenilen partisinin İstanbul il başkanı olarak da Yusuf Polat’ı atamıştı.