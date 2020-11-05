  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Mustafa Sarıgül’ün partisinin ismi ne? Mustafa Sarıgül’ün kurduğu partinin adı ne?
Siyaset

Mustafa Sarıgül’ün partisinin ismi ne? Mustafa Sarıgül’ün kurduğu partinin adı ne?

Mustafa Sarıgül parti kurdu mu? Mustafa Sarıgül’ün partisinin ismi ne? Sol kanatta çok büyük fay hattı oluştu. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den istifa ederek DSP’nin Şişli Belediye Başkan adayı olan ancak seçimlerde kazanamayan Mustafa Sarıgül, yeni partisini kuruyor. Muharrem İnce kanadında ise hareketlenmeler var. Peki Mustafa Sarıgül’ün partisinin ismi ne? Mustafa Sarıgül’ün kurduğu partinin adı ne?

Yeniakit Publisher
2020-11-05 10:47:00 - 2020-11-05 10:49:38
Mustafa Sarıgül’ün partisinin ismi ne? Mustafa Sarıgül’ün kurduğu partinin adı ne?

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin Şişli’den aday göstermediği Mustafa Sarıgül, partisinden istifa ederek DSP’ye katılmıştı. DSP’ye geçen Mustafa Sarıgül, 31 Mart yerel seçimlerinde DSP’nin Şişli belediye başkan adayı olmuştu. Ancak Şişli’de Mustafa Sarıgül değil CHP’nin adayı kazandı. Muharrem İnce’nin CHP kongresi sonrası üzerinin çizilmesiyle birlikte başlattığı Memleket Hareketi’nin ocak ayında partiye dönüşeceği konuşulurken, Mustafa Sarıgül kanadından hızlı bir atak geldi. Geçtiğimiz günlerde DSP’den istifa eden Mustafa Sarıgül, genel başkanı olacağı yeni bir partiyi resmen kuruyor.

Mustafa Sarıgül’ün partisinin ismi ne?

Mustafa Sarıgül’ün kurduğu partinin adı ne? Daha önce Türkiye Değişim Hareketi (TDH) adı altında oluş gerçekleştiren Mustafa Sarıgül, TDH’yi aktif etti. Türkiye Değişim Hareketinde yer alacak isimleri de belirleyen Mustafa Sarıgül, TDH’yi siyasi harekete dönüştürdü. Mustafa Sarıgül’ün parti kuruyor ve partinin ismi de Türkiye Değişim Hareketi Partisi olacak. Mustafa Sarıgül’ün partisinin önümüzdeki aylarda resmen kurulacağı söylenirken partinin tüzüğünün yazıldığı da öğrenildi. Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi Partisi olacağı öğrenilen partisinin İstanbul il başkanı olarak da Yusuf Polat’ı atamıştı.

Yusuf Polat kimdir? Mustafa Sarıgül TDH partisi İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat
Yusuf Polat kimdir? Mustafa Sarıgül TDH partisi İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat

Biyografi

Yusuf Polat kimdir? Mustafa Sarıgül TDH partisi İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kulisleri hareketlendiren sözler! Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
Dünya

Kulisleri hareketlendiren sözler! Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ortak payd..
Türkiye'den
Gündem

Türkiye'den "Bozkurtlar" açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransız Hükümeti tarafından lağvedildiği açıklanan 'Bozkurtlar' isimli bir hareket olmadığı esa..
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Trump mı, Biden mi?' sorusuna cevap
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Trump mı, Biden mi?' sorusuna cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de mevcut başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı başkanlık seçimini değerl..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay