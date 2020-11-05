Mustafa Sarıgül’ün partisinin genel merkezi belli oldu! İki kere üst üste partiyi iktidara taşıyamayan…

Türkiye Değişim Hareketi ismini verdiği oluşum ile il il, ilçe ilçe dolaşan Mustafa Sarıgül, parti kurmak için çalışmalarına hız verdi. Sarıgül'ün kurmaya hazırlandığı partiye ilişkin bilgiler gelmeye başladı. Sarıgül'ün partisinin ismi, Genel Merkez binasının yeri, ilan edileceği tarih gibi bilgilerin yanı sıra, tüzük maddelerine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Sarıgül'ün partisinde iki kez üst üste partisini iktidar yapamayan genel başkanın görevi kesin olarak düşecek.

Ocak ayında kuruluyor, parti genel merkezi Beysukent'te

Milliyet'e konuşan Sarıgül'e yakın bir kaynak, "Çok büyük ihtimalle parti ocak ayında kurulacak. Ocak ayının ilk iş günü diyebiliriz. Hareketin ismi Türkiye Değişim Hareketi (TDH). Partinin ismi de Türkiye Değişim Hareketi Partisi olacak. Ankara İl Binası hazır. Genel Merkez binası da bitmek üzere. Genel Merkez Binası Beysukent'te olacak" dedi.

İki kez seçilemeyen genel başkanlıktan düşecek

Sarıgül'ün partisi ile ilgili bir diğer dikkat çeken detay ise tüzük çalışmaları ile ilgili. Titiz bir tüzük çalışması yürüten Sarıgül'ün ekibinin ana kriteri ise, iktidar yapamayan genel başkanın görevinin düşmesi...

CHP'de koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu sonrası yola çıkan isimlerden olan Sarıgül'ün bu maddeyi tüzüğe eklemesi dikkat çekti. Daha önce de, Muharrem İnce, CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'nu koltuğu bırakmamak konusunda ağır sözler ile eleştirmiş, partinin başına geçmesi durumunda 'iki seçim kazanamayan genel başkan bırakacak' şeklinde bir maddeyi tüzüğe ekleteceğini söylemişti.