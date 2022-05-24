Mustafa Sarıgül'den Yunanistan'a çok sert tepki: Gereken ders verilmelidir

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD ziyaretine ilişkin, NATO her ülkeye eşit ölçüler içerisinde davranması gerektiğini belirterek, "Türkiye de NATO üyeliğini bir kez daha gözden geçirmelidir. NATO Yunanistan'a yaptığı desteğin aynısını Türkiye'mize maalesef yapmamaktadır" dedi.

Sarıgül, merkez Yenişehir ilçesinde partisinin il binasında düzenlenen basın toplantısında, NATO'nun üyesi olan her ülkeye eşit şekilde davranması gerektiğini söyledi.

Sarıgül, "NATO, Amerikan'ın uydusu olmamalıdır. NATO Avrupa'nın şımarık çocuğu olan Yunanistan'a mutlaka haddini bildirmelidir. Özellikle Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD'de yaptığı konuşmalar, doğru konuşma olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, konuşmanın barışa gölge düşürdüğünü belirterek, şöyle dedi:

"Yunanistan Başbakanı şunu bilmeli ki ABD'ye yaklaşarak huzuru sağlayamazsın. Senin komşun biziz, Yunanistan'ın nüfusu kadar biz binlerce insana kucağımızı açtık. Yunanistan gücü, enerjiyi ABD'de değil kendi komşusu Türkiye'de arasın. Amerika NATO'ya müdahale etmemelidir. NATO üyesidir, doğrudur. Ama NATO her ülkeye eşit ölçüler içerisinde davranmalıdır. Türkiye de NATO üyeliğini bir kez daha gözden geçirmelidir. NATO Yunanistan'a yaptığı desteğin aynısını Türkiye'mize maalesef yapmamaktadır. NATO sadece Yunanistan'a göndermiş olduğu orantısız silahlanmayı Türkiye'de ne yazık ki aynı ölçüler içerisinde değerlendirmemektedir. O nedenle NATO Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a gerekli dersi vermelidir."

Gazetecilerin ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'nin İYİ Parti ve CHP ziyaretlerine ilişkin sorusu üzerine Sarıgül, "ABD Büyükelçisi Türkiye demokrasisinden mutlaka elini çekmelidir. Seçimlere çok az bir süre kala ABD Büyükelçisinin algı operasyonu yaparak bazı siyasi partileri ziyaret etmesini asla doğru bulmayız. Türkiye topraklarına ne ekip, biçileceği kararını ABD vermez, onu Türkiye Cumhuriyeti parlamentosu verir." değerlendirmesinde bulundu.