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Siyaset Mustafa Sarıgül'den şok Baykal çıkışı! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den şok Baykal çıkışı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal’ın CHP’den istifasının sorulması üzerine “Hayatım boyunca Sayın Baykal’dan kurtulamadım" diye cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 12:03:00 -
Mustafa Sarıgül'den şok Baykal çıkışı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal’ın CHP’den istifasının sorulması üzerine “Hayatım boyunca Sayın Baykal’dan kurtulamadım" diye cevap verdi.

TDP lideri Mustafa Sarıgül, Manisa’da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sarıgül, Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal’ın CHP’den istifasına yönelik soruyu şu yanıtı verdi:

"Hayatım boyunca Sayın Baykal’dan kurtulamadım. Nereye gidersek sağ olsun Sayın Baykal önümüze çıkıyor. Kendisine teşekkür ederim, kendisine bir kere daha sağlık ve sıhhat diliyorum. Aslı Hanım değerli bir akademisyendir. Kendi kararını vermiştir. Verdiği karar kendisine, ailesine ve çocuklarına hayırlı uğurlu olsun. Ben Sayın Baykal’ın bu kararda müdahil olduğunu düşünmüyorum. Bazen çocuklar babalarına hakim olamayabilir. Ben Aslı Hanımın böyle bir karar verirken Sayın Baykal’a sorduğu kanısında da değilim."

 

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Yorumlar

432

akit kürtler kendilerine diyorki bizde tarihte nice imparatorluklar devletler beylikler krallıklar kurduk diye söylüyorlar kendilerini türklerden daha medeniyetçi olarak görüyorlar hatta kürt alçakları kendilerini yeryüzünün ilk kavimi ve ilk dilini konuşuyoruz diyorlar bunu akpye söyleyin kürt sorunu budur işte bunla kendilerine abd nato israil destekli devlet kurmak istiyorlar terör koridoru değil yyeni bir kuzey ırak kurma derdinde alçak pkk ve bir gurup satılmış kürt sadece türkiye kürtleri değil kuzey ırak kürtleri bölgedeki kürtlerin aklını çelmiş

432

asırlardır yıllardır kuzey ırak terörist halkı ve kürtler iran ırak utürkiye suriyedeki kürtlerin aklını çelip yeni devlet kurma peşindeler abd nato rusya destekli
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