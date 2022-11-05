Mustafa Sarıgül'den şok Baykal çıkışı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal’ın CHP’den istifasının sorulması üzerine “Hayatım boyunca Sayın Baykal’dan kurtulamadım" diye cevap verdi.

TDP lideri Mustafa Sarıgül, Manisa’da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sarıgül, Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal’ın CHP’den istifasına yönelik soruyu şu yanıtı verdi:

"Hayatım boyunca Sayın Baykal’dan kurtulamadım. Nereye gidersek sağ olsun Sayın Baykal önümüze çıkıyor. Kendisine teşekkür ederim, kendisine bir kere daha sağlık ve sıhhat diliyorum. Aslı Hanım değerli bir akademisyendir. Kendi kararını vermiştir. Verdiği karar kendisine, ailesine ve çocuklarına hayırlı uğurlu olsun. Ben Sayın Baykal’ın bu kararda müdahil olduğunu düşünmüyorum. Bazen çocuklar babalarına hakim olamayabilir. Ben Aslı Hanımın böyle bir karar verirken Sayın Baykal’a sorduğu kanısında da değilim."