Mustafa Sarıgül'den Mehmet Selim Kiraz açıklaması! CHP’nin diyemediğini dedi
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından CHP’nin yapamadığı açıklamayı yaptı.
CHP’den ayrılan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
HDP’nin ortağı CHP’nin DHKP-C'ye terör örgütü demediği bir ortamda Mustafa Sarıgül’den şaşırtan çıkış geldi.
DHKP-C tarafından alçakça rehin alınarak şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili açıklama yapan Mustafa Sarıgül DHKP-C'ye terör örgütü dedi.
Mustafa Sarıgül, ‘31 Mart 2015'te terör örgütü tarafından makamında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum’ dedi.
Sosyal medyada, Mustafa Sarıgül’ün açıklamaları, her CHP'den ayrılan böyle olacaksa keşke herkes CHP'den ayrılsa şeklinde yorumlandı.