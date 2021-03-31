  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Mustafa Sarıgül'den Mehmet Selim Kiraz açıklaması! CHP’nin diyemediğini dedi
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den Mehmet Selim Kiraz açıklaması! CHP’nin diyemediğini dedi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından CHP’nin yapamadığı açıklamayı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 17:27:00 -
Mustafa Sarıgül'den Mehmet Selim Kiraz açıklaması! CHP’nin diyemediğini dedi

CHP’den ayrılan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

HDP’nin ortağı CHP’nin DHKP-C'ye terör örgütü demediği bir ortamda Mustafa Sarıgül’den şaşırtan çıkış geldi.

DHKP-C tarafından alçakça rehin alınarak şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili açıklama yapan Mustafa Sarıgül DHKP-C'ye terör örgütü dedi.

Mustafa Sarıgül, ‘31 Mart 2015'te terör örgütü tarafından makamında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum’ dedi.

Sosyal medyada, Mustafa Sarıgül’ün açıklamaları, her CHP'den ayrılan böyle olacaksa keşke herkes CHP'den ayrılsa şeklinde yorumlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adam

Helal sana Sarıgül
  • Yanıtla
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da yeni gelişme!
Ekonomi

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da yeni gelişme!

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da önemli bir gelişme yaşandı. Yerli otomobil TOGG'un şasi partneri Horiba Mira olarak duyuruldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! YPG'ye söyleyemediğini Müslümanlara söyledi
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! YPG'ye söyleyemediğini Müslümanlara söyledi

Her geçen gün akılalmaz muhalefeti ve hükümete yönelik suçlamaları ile gündemden düşmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müslüman Kar..
İcra Müdürlüğüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Yerel

İcra Müdürlüğüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da İcra Müdürlüğüne operasyon düzenlendi. Operasyonda çoğu kamu görevlisi 26 kişi gözaltına alındı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay