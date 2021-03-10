  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Mustafa Sarıgül'den ilginç açıklamada: Trakya'yı Dubai'ye dönüştüreceğim
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den ilginç açıklamada: Trakya'yı Dubai'ye dönüştüreceğim

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı bir programda Trakya Bölgesi'ni vergisiz hale getirip, Dubai modeli uygulayacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 07:49:00 -
Mustafa Sarıgül'den ilginç açıklamada: Trakya'yı Dubai'ye dönüştüreceğim

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TV100 kanalında Nokta programına katıldı.

Programda soruları yanıtlayan Sarıgül, Trakya Bölgesi'yle ilgili değişim yapmak istediğinden bahsetti.

Sarıgül "Neden Trakya'yı Dubai yapmak istiyorsunuz?" sorusuna, "Biz o bölgeye şöyle bakıyoruz; Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve Ukrayna. O bölgeye baktığınızda, orası sınır bölgesi. Mesela, Makedonyalılar Almanya, Fransa'ya gitmek istemiyor. Oradan keyif almıyor, bizden daha çok keyif alıyorlar. Bulgaristan, Yunanistan orada bize geliyor.

"Orayı vergisiz bölge yapacağız"

Biz o bölgeyi, vergisiz bir bölge yaptığımız zaman, 150 milyon o bölgede yaşayan insan var, biz binlerce insanı oraya çekeceğiz. Oraya çektiğimiz zaman Trakya'daki ekonomi, müthiş bir şekilde canlanacak.

"Trakya'yı Dubai yaptığımızda ekonomi canlanacak"

Oraya gelenler sadece alışverişe gelmeyecekler, Edirne'ye gelecekler, Kırklareli'ne gelecek, Tekirdağ'a gelecekler, tarihi yerleri gezecekler, kültürel yerleri gezecekler. Biz Trakya'yı Dubai yaptığımız zaman, ekonomi ciddi bir şekilde canlanacak." şeklinde cevap verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman 49. Bölüm 2. Fragman! Büyük çağrı yapıldı
Medya

Kuruluş Osman 49. Bölüm 2. Fragman! Büyük çağrı yapıldı

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 10 Mart Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak. Dizinin 49. yeni bölümünde neler yaşan..
Bugün Çölaşan'ı okuyan laikçiler, neye uğradığını şaşırdı!
Gündem

Bugün Çölaşan'ı okuyan laikçiler, neye uğradığını şaşırdı!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Batıdan devşirmesi 'günler'le ilgili bozuk saat misali dikkat çeken tespitlerde bulundu. Çölaşan, "Kadınlar Günü'..
Türkiye’den Suudi Arabistan açıklaması! Saldırılar durmuyor
Gündem

Türkiye’den Suudi Arabistan açıklaması! Saldırılar durmuyor

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırılarla ilgili açıklamada bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay