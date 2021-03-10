Mustafa Sarıgül'den ilginç açıklamada: Trakya'yı Dubai'ye dönüştüreceğim

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TV100 kanalında Nokta programına katıldı.

Programda soruları yanıtlayan Sarıgül, Trakya Bölgesi'yle ilgili değişim yapmak istediğinden bahsetti.

Sarıgül "Neden Trakya'yı Dubai yapmak istiyorsunuz?" sorusuna, "Biz o bölgeye şöyle bakıyoruz; Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve Ukrayna. O bölgeye baktığınızda, orası sınır bölgesi. Mesela, Makedonyalılar Almanya, Fransa'ya gitmek istemiyor. Oradan keyif almıyor, bizden daha çok keyif alıyorlar. Bulgaristan, Yunanistan orada bize geliyor.

"Orayı vergisiz bölge yapacağız"

Biz o bölgeyi, vergisiz bir bölge yaptığımız zaman, 150 milyon o bölgede yaşayan insan var, biz binlerce insanı oraya çekeceğiz. Oraya çektiğimiz zaman Trakya'daki ekonomi, müthiş bir şekilde canlanacak.

"Trakya'yı Dubai yaptığımızda ekonomi canlanacak"

Oraya gelenler sadece alışverişe gelmeyecekler, Edirne'ye gelecekler, Kırklareli'ne gelecek, Tekirdağ'a gelecekler, tarihi yerleri gezecekler, kültürel yerleri gezecekler. Biz Trakya'yı Dubai yaptığımız zaman, ekonomi ciddi bir şekilde canlanacak." şeklinde cevap verdi.