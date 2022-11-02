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Siyaset Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a 'Twitter' resti! "Hesabımı kapatırım"
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a 'Twitter' resti! "Hesabımı kapatırım"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Twitter'ın "onaylı" hesaplardan ücret alacak almasını eleştirdi. Sarıgül, onaylı hesaplardan ücret alındığı takdirde hesabını kapatacağını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 23:32:00 -
Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a 'Twitter' resti! "Hesabımı kapatırım"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, beraberindeki partililerle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Sarıgül, TOGG'un açılışına katıldığı için eleştirildiğini söyledi.

"Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı"

İnandığı doğrular dahilinde hareket ettiğini belirten Sarıgül, "Alman arabalarına, Fransız arabalarına, Japon arabalarına 'Güle güle.' diyorum. 'Hoş geldin TOGG.' diyorum. Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı." diye konuştu.

Twitter'a rest

Twitter'ın "onaylı" hesaplardan ücret alacak almasını eleştiren Sarıgül, onaylı hesaplardan ücret alındığı takdirde hesabını kapatacağını dile getirdi.

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Sarıgül, daha sonra kentten ayrıldı.

 

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