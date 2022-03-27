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Siyaset Mustafa Sarıgül'den Biden’e sert tepki: Dünya barışı için bir numaralı tehdit ABD’dir!
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den Biden’e sert tepki: Dünya barışı için bir numaralı tehdit ABD’dir!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin il kongresi için geldiği Şanlıurfa’da ABD Başkanı Biden’in Polonya’da yaptığı konuşmalara tepki gösterdi. Sarıgül, ABD'nin dünya barışı için tehdit olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 12:24:00 -
Mustafa Sarıgül'den Biden’e sert tepki: Dünya barışı için bir numaralı tehdit ABD’dir!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin il kongresi için geldiği Şanlıurfa’da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Sarıgül'ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi bir ayı geçti. Halen devam ediyor. Biden, Putin’in hırsından yararlanarak Rusya’yı tuzağa düşürdü.

Corona olma, ölme korkusuyla, kimseyi yanına yanaştırmayan Putin, binlerce genç insanı acımadan ölüme gönderiyor. Şehirler bombalanıyor, çocuklar ölüyor, bir ülke mahvoluyor. Biden, soğukkanlı bir vicdansızlık içinde savaşın uzamasını sağlıyor.

ABD Başkanı Biden, şimdi Polonya’ya gitmiş diyor ki:

“Demokrasiyi savunmak, vahşeti önlemek için buradayız. Özgürlük için bir savaş başladı.”

Ey biden! Sizin ayağınızı bastığınız yerde ot bitmez

Demokrasiyi, özgürlükleri savunmak size mi kaldı?

“Rusya demokrasiyi boğuyor” diyor. Rusya’da demokrasi olmadığını dünya zaten biliyor.

Ey Biden! Dünya sizi de biliyor. Demokrasi diyerek nereye gittiyseniz arkada enkaz ve yüzbinlerce ölü bıraktınız. Sizin derdinizin demokrasi olmadığını Güney Amerika, biliyor, Orta Amerika biliyor. Mısır biliyor, Suriye biliyor, Tunus biliyor, Sudan biliyor.

Türkiye biliyor. Biz sizi, 27 Mayıs’tan, 12 Mart’tan, 12 Eylül’den, 15 Temmuz’dan tanıyoruz. Dünyanın dört bir köşesinde vahşeti siz yaptınız. Amerikan yerlilerinden başladınız birçok ülkede milyonlarca insanı katlettiniz.

Yabancı topraklarda, binden fazla askeri üssünüz, denizlerdeki filolarınız demokrasiyi mi savunuyor?

Buradan ilan ediyorum.

Dünya barışı için bir numaralı tehdit ABD’dir

Bu sözü Türkiye Değişim Partisinden başka hiçbir parti söyleyemez. Türkiye Değişim Partisi Amerikancı, NATO’cu, Avrasya’cı bir parti değildir.

Türkiye Değişim Partisi, bu toprakların partisidir."

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