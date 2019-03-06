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Mustafa Sarıgül Şişli'den duyurdu: Çağımızın hastalığına savaş açıyoruz

DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, ilçedeki her mahalleye Alzheimer Gündüz Yaşam Evleri açılacağını söyleyerek, "Yeni Şişli'de çağımızın hastalığı unutkanlığa savaş açıyoruz" dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:40
Mustafa Sarıgül Şişli'den duyurdu: Çağımızın hastalığına savaş açıyoruz

DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Şişli'nin her mahallesine Alzheimer Gündüz Yaşam Evleri açılacağının müjdesini verdi.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala adaylar projelerini açıklamaya devam ediyor. Yerel seçimlerde DSP'den Şişli Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül çağın yeni hastalığı alzheimer ile mücadele için kolları sıvadı.

"Çağımızın hastalığı unutkanlığa savaş açıyoruz"

Önceki Belediye Başkanlığı döneminde Şişli'ye bir Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi kazandıran Mustafa Sarıgül, yeni dönemde alzheimer ile mücadelede çıtayı yükseltti.

"Yeni Şişli'de çağımızın hastalığı unutkanlığa savaş açıyoruz. Her mahalleye Alzheimer Gündüz Yaşam Evleri açacağız" diyerek bu büyük müjdeyi Şişllilerle paylaşan Sarıgül, "Uzman doktor ve çalışanlarımız Alzheimer hastası yurttaşlarımızın tedavi ve kişisel bakımlarını üstlenecek. Hasta yakınlarına destek verilecek." dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:40
  1. DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül

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  • receprecep1 sa önce
    VALLA TAM İSABET ÇÜNKİ ŞİŞLİ 25 SENEDİR ŞİŞLENİYOR HAFIZA KAYBINI ÖNLERSEN İYİ OLUR GERÇİ ONDAN SONRA SENDE ORALARDA DOLAŞAMASIN

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