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Aktüel Mustafa Sarıgül, partinin kuruluş dilekçesini 20 Aralık'ta vereceklerini açıkladı
Aktüel

Mustafa Sarıgül, partinin kuruluş dilekçesini 20 Aralık'ta vereceklerini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:34:21 -
Mustafa Sarıgül, partinin kuruluş dilekçesini 20 Aralık'ta vereceklerini açıkladı

ANKARA (AA) - Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, kurucu üyeliğini yaptığı Türkiye Değişim Hareketi'nin partileşme kararı aldığını, partinin kuruluş dilekçesini 20 Aralık'ta vereceklerini açıkladı.

Sarıgül, Marriott Otel'de Türkiye Değişim Hareketi'nin bazı kurucuları ve teşkilat mensuplarıyla buluştu.

Burada konuşan Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'nin partileşme kararı aldığını, partinin 20 Aralık'ta kurulacağını söyledi.

Partinin kuruluş dilekçesini, barış ve güvenliği koruma, insan hakları ve sosyal ekonomik gelişmeyi sağlama ve fakirlikle mücadeleyi hedef alan Uluslararası İnsani Dayanışma Günü olan 20 Aralık'ta İçişleri Bakanlığına vereceklerini bildiren Sarıgül, aynı gün kurucularla Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini dile getirdi.

İktidarın yıprandığını, muhalefetin umut vermekten uzak olduğunu savunan Sarıgül, vatandaşların bir yandan iktidarın baskısı, diğer yandan muhalefetin çözümden uzak tavrı arasında sıkışıp kaldığını ifade etti.

Ülkenin büyük bir değişime ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan Sarıgül, "Türkiye'yi değiştirmeye, yönünü çaresizlikten çareye çevirmeye geliyoruz. Ülkemizin üstüne çöken kara bulutları dağıtacak ve yepyeni bir dönem başlatacağız." diye konuştu.

Mustafa Sarıgül, partinin adı, logosu ve kurumsal kimliğini 17 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.



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