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Siyaset Mustafa Sarıgül o soruya çıldırdı! Bir anda elini masaya vurdu...
Siyaset

Mustafa Sarıgül o soruya çıldırdı! Bir anda elini masaya vurdu...

Türkiye'de bir muhalefet partisinin ABD Başkanı Biden'dan para aldığını iddia eden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kendisine sorulan soruya sinirlenerek elini masaya vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 17:22:00 - 2021-11-14 17:27:41

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı televizyon programında sunucunun kendisine yönelttiği "ABD'den para alan muhalefet partisi kim?" sorusuna sinirlendi. Sarıgül, "Bu elbette ki biz değiliz, alan muhalefet partisi kimse çıksın söylesin" ifadelerini kullandı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beyaz TV'de Melissa Bağcı'nın hazırlayıp sunduğu Akılda Kalsın programına konuk oldu. Programda partisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Sarıgül, ABD'den para alan muhalefet partisi konusunda ise sinirlerine hakim olamadı.

Biden sorusuna bir anda sinirlendi

Bağcı'nın "ABD Başkanı Biden'den para alan muhalefet partisi var iddiasında bulundunuz, bu parti kim?" şeklindeki sorusuna sinirlenen Sarıgül, "ABD Başkanı Biden bir açıklama yaptı. İktidarın değişmesi için muhalefet partilerine destek vermek lazım. Kusura bakmayın bunu Erzincanlı Sarıgül söylemedi. Bunu söyleyen ABD Başkanı. Siz ABD başkanından hesap sormuyorsunuz, benden hesap soruyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Hangi parti destek alıyorsa çıksın söylesin"

Konuşmasına devam eden Sarıgül, "Burada yapılması gereken, muhalefet partilerine çağrıda bulunularak, "Bu ABD kimi işaret ettiyse lütfen söylesin" denilmesi lazım. Ama TDP, Amerika'dan hesap soracak. Biz ABD'den para alan bir parti değiliz, hangi parti destek alıyorsa çıksın söylesin" dedi.

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