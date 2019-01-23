'Mustafa Sarıgül istifasını açıklayacak' CHP'li Mustafa Sarıgül'ün bugün partisinden istifasını açıklayacağı iddia edildi.

Habertürk TV'de yer alan habere göre, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanı adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül'ün CHP'den bugün istifa edeceği iddia edildi. Sarıgül dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kuştepe'den bütün Sevgi Merkezi'ndeki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yarın saat tam 12.30'da Sevgi Merkezi'ndeyiz. Yeni Şişli'yi, Şişli'nin geleceğini sizlerle birlikte paylaşacağım" demişti.

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