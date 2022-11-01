Mustafa Sarıgül bu kez Elon Musk için video çekti: Sana yazıklar olsun
TDP lideri Mustafa Sarıgül, TikTok'ta çektiği videolarına bir yenisini ekledi. Sarıgül, Elon Musk'ın mavi tikli kullanıcılar için 20 dolar ödeme zorunluluğu getirmesine tepki göstererek 'Sana yazıklar olsun' dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz günlerde Twitter’ı satın alan ve mavi tikli kullanıcılara 20 dolar ödeme zorunluluğu getirmeye hazırlanan Elon Musk’a seslendi.
Elon Musk'a 20 dolar tepkisi
TikTok hesabından yayınladığı video ile Musk’a tepki gösteren Sarıgül, “Eline, diline, gözüne dursun. Daha Twitter’ı yeni aldın, gözünü üyelere diktin. 20 dolar istiyorsun, sana yazıklar olsun. Bizim sana verecek 20 kuruşumuz bile yok” dedi.
Görüntülerde, Musk’a tepkisini dile getiren Sarıgül’ün partililer tarafından alkışlandığı görüldü.