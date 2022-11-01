  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Mustafa Sarıgül bu kez Elon Musk için video çekti: Sana yazıklar olsun
Siyaset

Mustafa Sarıgül bu kez Elon Musk için video çekti: Sana yazıklar olsun

TDP lideri Mustafa Sarıgül, TikTok'ta çektiği videolarına bir yenisini ekledi. Sarıgül, Elon Musk'ın mavi tikli kullanıcılar için 20 dolar ödeme zorunluluğu getirmesine tepki göstererek 'Sana yazıklar olsun' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 17:58:00 - 2022-11-01 18:27:57

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz günlerde Twitter’ı satın alan ve mavi tikli kullanıcılara 20 dolar ödeme zorunluluğu getirmeye hazırlanan Elon Musk’a seslendi.

Elon Musk'a 20 dolar tepkisi

TikTok hesabından yayınladığı video ile Musk’a tepki gösteren Sarıgül, “Eline, diline, gözüne dursun. Daha Twitter’ı yeni aldın, gözünü üyelere diktin. 20 dolar istiyorsun, sana yazıklar olsun. Bizim sana verecek 20 kuruşumuz bile yok” dedi.

Görüntülerde, Musk’a tepkisini dile getiren Sarıgül’ün partililer tarafından alkışlandığı görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23