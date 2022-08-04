Mustafa Sarıgül af çağrısını yineledi!

Türkiye Değişim Hareketi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, af çağrısını yineleyerek, "Gelin, bir af çıkaralım. Adı da 'toplumsal barış' affı olsun" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çorlu Kapalı Cezaevi önünde daha önce yaptığı af çağrısını yineledi. Sarıgül, “Yaptığım af çağrısının üç gerekçesi var. Birincisi toplum gergin, huzursuz, mutsuz, yüzler gülmüyor. Toplumsal bir kucaklaşmaya ihtiyaç var. Siyasi partiler olarak bu ortamın sağlanmasına öncülük yapmalıyız. İkincisi cezaevlerinin 270 bin kapasitesi var. 320 binden fazla tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 7 kişilik koğuşlarda 30-40 kişi kalıyor. Cezaevleri bırakın ıslah etmeyi en temel ihtiyaçları dahi karşılayamıyor. Ayrıca adli bir hata nedeniyle haksız yere cezaevine düşen, işlediği suçla aldığı ceza arasında orantısızlık olan mahkumlar var. Bu durum adalet duygusunu zedeliyor” dedi.

"Dünün yaralarını kapatmak için affet"

Bütün siyasi partilere bir kez daha çağrıda bulunduğunu aktaran Sarıgül, “Gelin, bir af çıkaralım. Adı da 'toplumsal barış' affı olsun. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim. Cezaevlerinden çıkacak insanlara da maddi, manevi, psikolojik destek verelim. Onlara sahip çıkalım. Çorlu Cezaevi önünden Türkiye’min vicdanına sesleniyorum. Affet Türkiye. Anaların hasretini dindirmek için affet. Çocukları sevindirmek için affet. Haksızlığa uğramışlar için affet. Geçmişi geride bırakmak için affet. Dünün yaralarını kapatmak için affet” diye konuştu.

"EYT’lilerin yanındayız"

Emeklilikte yaşa takılanlar konusuna da değinen Sarıgül, "Buradan AK Parti Meclis Grubu yönetimine çağrıda bulunuyorum. TBMM’yi EYT konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırın. Ekim ayını, yılsonunu, seçim takvimini beklemeden bu sorunu çözün. Türkiye Değişim Partisi olarak hak arama mücadelesi veren EYT’lilerin yanındayız" dedi.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) iptaline ilişkin de değerlendirmede bulunan Mustafa Sarıgül sınavın iptal edilmesini olumlu karşıladığını sözlerine ekledi.