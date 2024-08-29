Mustafa Sandal'dan o yoruma hakaret davası! Şarkıcı sandal, hakaret etti diyerek savcılığa başvurdu!
Mustafa Sandal, hakkında yapılan olumsuz yorumlar nedeniyle bir kullanıcı hakkında hukuki süreç başlattı. Hakaret avına çıkan şarkıcı Mustafa sandal özellikle "şarkıcı bozuntusu" ifadesini kullanan kullanıcıya hakaret davası açtı!
Mustafa Sandal, hakkında yapılan olumsuz yorumlar nedeniyle hukuki süreç başlattı. Özellikle "şarkıcı bozuntusu" ifadesini kullanan sosyal medya kullanıcısı hakkında hakaret suçundan şikayetçi oldu
Mustafa Sandal, hakkında yapılan "şarkıcı bozuntusu" gibi hakaret içerikli yorumlar nedeniyle hukuki süreç başlattı.
ŞARKICIDAN SOSYAL MEDYA SAVAŞI
Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyada hakkında yapılan olumsuz yorumlara sessiz kalmadı. Sandal'ın avukatları, şarkıcı hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
"ŞARKICI BOZUNTUSU" İFADESI MAHKEMEYE TAŞINDI
Sandal'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar arasında en dikkat çekenlerden biri, B.H. isimli bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı "şarkıcı bozuntusu" yorumu oldu. Sandal, bu ifade nedeniyle B.H. hakkında hakaret suçundan şikayetçi oldu.