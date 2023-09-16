  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mustafa Sandal siyasete mi giriyor? O partinin liderine flaş ziyaret! Paylaşımları dikkat çekti
Gündem

Mustafa Sandal siyasete mi giriyor? O partinin liderine flaş ziyaret! Paylaşımları dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2023-09-16 13:28:00 -
Mustafa Sandal siyasete mi giriyor? O partinin liderine flaş ziyaret! Paylaşımları dikkat çekti

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile tarafını belli eden ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Sandal, Akşener’le fotoğraflarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Şarkıcı Mustafa Sandal, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Gündeme dair açıklamaları da dikkat çeken Sandal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Seçim sürecinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerden biri olan şarkıcı Sandal, Meral Akşener ile olan fotoğrafını paylaştı.

Sandal paylaşımına "Her daim sanatın ve sanatçının yanında olan Sn. Meral Akşener'in Ankara'da misafiri oldum. Çok da güzel ağırlandım. Bir abla şefkatiyle hissettirdiği samimi ve aydınlatıcı sohbetine gerçekten doyum olmuyor" notunu düşerek, yalakalık yapmayı da ihmal etmedi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23