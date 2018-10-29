0553 313 94 23
impression

Mustafa Pektemek, 11'de çıktığı ilk maçta 2 gol attı

Süper Lig’in 10. haftasında Rizespor’u konuk eden Beşiktaş’ta karşılaşmanın 3. dakikasında ağları havalandıran Pektemek, Güneş döneminde ilk 11’de sahaya çıktığı ilk lig maçında gol attı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 21:56
Mustafa Pektemek, 11'de çıktığı ilk maçta 2 gol attı

Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta karşılaşmanın 3. dakikasında ağları havalandıran Mustafa Pektemek, Güneş döneminde ilk 11'de sahaya çıktığı ilk lig maçında gol attı.

Beşiktaş'ta Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Mustafa Pektemek, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk kez bir lig maçında 11'de sahaya çıkarken, henüz maçın 3. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı. Maçın başında Quaresma'nın sağ kanattan gönderdiği pasta kale sahası önünde topla buluşan 30 yaşındaki futbolcu, topuğuyla yaptığı vuruşla takımını öne geçiren isim olmuştu. İlk yarıda dakikalar 40'ı gösterdiğinde bir kez daha sahne alan 30 yaşındaki futbolcu, yine Quaresma'nın ortasında farkı 2'ye çıkaran futbolcu oldu. Son olarak geçtiğimiz sezonun 33. hafta karşılaşmasında ligde gol sevinci yaşayan Mustafa Pektemek, siyah-beyazlıların Osmanlıspor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede göğsüyle gol atmıştı. - İSTANBUL

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 21:56
  1. Rize
  2. HABERLER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yozgat Valisi Yurtnaç veda etti
    1. Yozgat Valisi Yurtnaç veda etti
    2. Bursa'da çarptığı kadının yanından..
    3. İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi..
    4. İran'dan 'Türkiye' açıklaması: Bu..
    5. New York borsası yükselişle başladı
    6. Avrupa borsaları arttı
    7. Mustafa Pektemek, 11'de çıktığı ilk..
    8. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı..
    9. Ev yapımı vazelin tarifi
    10. İngiltere Maliye Bakanı Hammond:..
    11. Endonezya'daki uçak kazasının..
    12. Çalımbay: Hiçbir takımdan korkmuyorum
    13. Atiker Konyaspor'da maç hazırlıkları..
    14. Brezilya'da So Paulo'nun futbolcusu..
    15. Gözleri ovuşturmanın sebep olabileceği..
    16. Ormanlı Jandarma Karakolu yeni yerine..
    17. Sağlıklı diyet nasıl olur?
    18. Yastıklardaki sarı lekeler nasıl çıkar?
    19. Dondurma kızartması
    20. İstanbul Zeytinburnu'nda pompalı..
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?