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İSLAM Mustafa Öztürk, Prof. Azimli'nin Efendimiz'e (SAV) hakaretini eleştirenleri hedef aldı! 'Haysiyetsizce saldırıyorlar'
İSLAM

Mustafa Öztürk, Prof. Azimli'nin Efendimiz'e (SAV) hakaretini eleştirenleri hedef aldı! 'Haysiyetsizce saldırıyorlar'

İlahiyatçı etiketli Mustafa Öztürk, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) nesebini ahlaksızca ifadelerle itham eden Prof. Dr. Mehmet Azimli'yi savunarak, Azimli'yi eleştirenleri hedef aldı: Yapılan saldırı haysiyetsizcedir.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 19:59:00 -
Mustafa Öztürk, Prof. Azimli'nin Efendimiz'e (SAV) hakaretini eleştirenleri hedef aldı! 'Haysiyetsizce saldırıyorlar'

 Yeniakit.com.tr 

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) nesebine dil uzatan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli'ye bir destek de Türkiye'yi terk eden Karar'ın ilahiyatçısı Mustafa Öztürk'ten geldi.

Öztürk, Prof. Azimli'nin haddi aşan ifadelerine tepki gösterenlere, "haysiyetsizlik" hakaretinde bulundu.

Öztürk, Azimli'nin sözlerinin bağlamından koparıldığını iddia ederek, şunları söyledi:

Buna ahlaksız kelimesi yetmiyor. Haysiyetsizce saldırı. Hoca 2008'de bir kitap çıkarmış. Bu kitabın içinde Peygamber'i (SAV) güzellemek için neseb güzellerine gerek yok. Ama bunun aksini söylerseniz kitaplarda olmadık şeyler de yazıyor' diye bir şeyler yazmış. Maksadı bu olmamakla birlikte tek başına okunduğunda rahatsız edici bir cümle. Sonra o ifadeler rahatsızlık oluşturunca 4. baskıda çıkartmış. Özür dilemiş. Siz neyin peşindesiniz? Bu kadar haysiyetsizce, kalleşçe vurulur mu?

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