Mustafa Öztürk, İhsan Eliaçık üzerinden tehdit etti! 'Diyanet lağvedilecek'
İlahiyatçı Mustafa Öztürk, İhsan Eliaçık'ın tefasir kitabının yasaklatması kararı üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
"Nikahsız ilişki zina olmaz" gibi sapkın düşünceleri ile tanınan İhsan Eliaçık’ın yazdığı tefsir kitabının yasaklanarak toplatılmasına karar verildi.
Eliaçık üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı yine hedefe kondu. İlahiyatçı Mustafa Öztürk de, karar üzerinden Diyanet'i hedef aldı.
Öztürk, 6'lı masanın iktidarında Diyanet'in lağvedileceği tehdidinde bulundu.