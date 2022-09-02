Mustafa Öztürk Gülşen'i böyle savundu: 'Laiklik benim nefes yolum, sekülerizme kurban olayım'

Allah Resulü’nün Kur’an ayetlerinde değişiklik yaptığını söyleyecek kadar sapkınlaşan Mustafa Öztürk, Halk Tv'de katıldığı programda, "İmam hatipliler Gülşen'in yaptığı şakaların daniskasını kendi aralarında yaparlar. Ben imam hatipliyim sekülerizme kurban olayım evresine geldim. İyi ki laiklik var. Laiklik benim nefes yolum." dedi.

Öztürk'ün sözleri şöyle:

Sözün bağlamını Gülşen açıkladıktan sonra onun bir mizah bağlamında söylediğini ve özür diledeğini söyledi. İmam hatiplerde bundan çok daha büyük espriler yapıldığını söyledi.

Senli benli konuşma ortamında söylenmiş ama şaka bağlamında söylenmiş. Ama derbest edip götürülüyor. Topyekün bir mahelle kışkırtması bu, bana ve Sezan Aksu'ya yapılana benziyor.

Bizi sevk ve idare eden otorite maneviyata karşı işlenen belli bir kitleyi iktidar kışkırtıyor. Mahalle kavgasına fişek atmak gibi bir şey bu. Milletin bu kışkırtmalara büyük bir soğukkanlılıkla sükut halini izliyorum.

"Sekülerizme kurban olayım"

Bu bir sokağa dökme için kışkırtıldığını halk biliyor. Herkes sandığı bekliyor ben de bekliyorum. Sekülerizmin kendisi bunların sayesinde gelcek. Ben imam hatip kökenliyim sekülerizme kurban olayım evresine gelmişim. İyi ki laiklik var. Laiklik benim nefes yolum. Olmasa beni tazir yoluyla katlederler.

Kaynak: Baran Haber