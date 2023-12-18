Mustafa Özşimşekler Hoca'dan 'boykot' tepkisi! 'Dolar 100 lira olunca görürsün'
Mustafa Özşimşekler Hoca, devam eden İsrail saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özşimşekler Hoca, daha boykot yapamayanların "Mehmetçik Gazze'ye" sloganı attıklarını söyledi.
Özşimşekler Hoca, “Boykot bile yapamıyorsunuz, ondan sonra ‘Mehmetçik Gazze’ye gitsin’ diyorsunuz. O Mehmetçik Gazze’ye gider ama ondan sonra dolar 100 lira olunca demediğinizi bırakmazsınız.” ifadelerini kullandı.
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