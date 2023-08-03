Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar kapsamında 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığından tümgeneral Mustafa Oğuz korgeneralliğe terfi ettirildi.

Mustafa Oğuz kimdir?

20 Ocak 1963 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinin Karatoprak köyünde doğdu.

1985'te Kara Harp Okulunu bitirdi. Ardından İstihkâm Okulunu tamamladı. 2000'de Kara Harp Akademisi eğitimini tamamlayarak kurmay subay oldu. 2001'de Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu.

2004'te istihkâm kurmay albay rütbesine terfi etti. 2014'e kadar 7. Kolordu kurmay başkanlığı yaptı.

2014'te tuğgeneral rütbesine terfi etti. ve Millî Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları daire başkanlığına atandı. 2016'da Genelkurmay Strateji daire başkanlığına atandı.

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2018'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2019'da Türk Kara Kuvvetleri kurmay başkanlığına atandı. 2020'de 2. Kolordu Komutanı oldu. 2021'de NATO Müttefik Kara Komutanlığı kurmay başkanlığına atandı.

Fatma Esil Oğuz ile evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.