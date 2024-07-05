Mustafa Kemal’in kurduğu parti ne hallere düştü! CHP’li başkan yardımcısı PKK üyesi çıktı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SuperHaber'in haberine göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda çarpıcı bir isim de kayıtlara geçti.

Ekipler, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı olan 6 kişinin ise arandığı öğrenildi.

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Operasyonun düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda ise; 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan CHP’li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz, 4 şüpheli ile birlikte ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2021 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, 17 şüpheli ile birlikte gözaltına alınarak tutuklanmış ve yargılandığı davada "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 7,5 yıla kadar hapsi istenmişti.

Görülen davada Yavuz'un oy çokluğu ile beraatine hükmedildiği biliniyordu.