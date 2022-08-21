Mustafa Kemal'in duası da yetmedi! 6'lı masadan yine aday çıkmadı
6'lı masanın Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği toplantısı sona erdi. Toplantıya ilişkin yapılan basın açıklamasında, 2. tur toplantılarının 2 Ekim'de başlayacağı belirtilirken, içi boş bir basın açıklaması yapıldı.
Yeniakit.com.tr
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin altıncı toplantısı sona erdi. 6'lı masanın bir sonraki toplantısını 2 Ekim’de CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirileceği öğrenildi.
Toplantıdan sonra yapılan basın açıklamasında, kamuoyunun karşısına yine içi boş bir metinle çıkıldı.
Aday belirsizliği sürüyor!
Yaklaşık 6 saat süren toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı adayına ilişkin yapılan açıklamada, Millet İttifakı'nın hala bir aday belirleyemediği ortaya çıktı.
"Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı’ hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, ‘Herkesin Cumhurbaşkanı’ olacaktır." denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Milletimiz müsterih olsun; bu karanlık günlerin bitmesine çok az kaldı. Bu topraklarda; toplumsal kutuplaşma son bulacak; toplumsal barış hakim olacak. Öfke ve nefret dili kaybedecek; nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edilecek. Ahlaki yozlaşma ve manevi tahribatın önüne set çekecek etkin politikalar geliştirilecek.