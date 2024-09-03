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Gündem ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ dersi! Sinan Burhan söyledi Barış Yarkadaş kıvırdı
Gündem

‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ dersi! Sinan Burhan söyledi Barış Yarkadaş kıvırdı

Yeniakit Publisher
2024-09-03 12:40:00 - 2024-09-03 12:49:38

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı canlı yayında CHP’li Barış Yarkadaş’a tartışma yaşadı. Burhan, ‘Canan Kaftancıoğlu Ben Mustafa Kemal’in askeri değilim’ diyecek siz hükumete Atatürkçülük dersi vereceksiniz! hadi oradan.” dedi.

Harp Okullarının mezuniyet töreni sonrasında mezun olan teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sözleri sonrası Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ile CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş arasında tartışma yaşandı.

Sinan Burhan CHP eski il başkanın Canan Kaftancıoğlu ‘Ben Mustafa Kemal’in askeri değilim diyecek’ siz hükümete Atatürkçülük dersi vereceksiniz, böyle mi olur Mustafa Kemal’e sahip çıkmak” dedi. Burhan, Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıkılacaksa sınır ötesi teskereye evet diyeceksin.  Ben buradaki iki yüzlülüğe itiraz ediyorum. Mavi Vatan diyeceksin HDP ile yan yana siyaset yapacaksın. Sınır ötesi operasyon diyeceksin HDP ile yan yana siyaset yapacaksın. Senin il başkanın Mustafa Kemal’in Askeri değiliz diyecek. Van Belediye Başkanı “PKK sizi tükürüğünde boğar diyecek İmamoğlu ona selam verecek” diyerek tepkisini dile getirdi.

Sinan Burhan Barış Yarkadaş’ın sözleri üzerine, “Türk Silahlı Kuvvetlerine, Mustafa Kemal’e sahip çıkmak HDP’ye DEM Parti’ye ona da karşı çıkmaktır. Samimiyet gerekiyor samimiyet Canan Kaftancıoğlu bunu dediğinde neden itiraz etmediniz” dedi.

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Yorumlar

Okur

Demli ortakları bunlara benzer bişey söylüyordu.

Vatan

Bunlar iki yüzlüdür sana dayatmayı sever kendileri Atatürk’ün arkasına sığınır ülkeyi bölüp parçalamak isteyen hdpkk ile kola gezerler o CHP’li iha siha dan rahatsız olan Diyarbakir milletvekili Sezgin tanri kulu değilmiyidi
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