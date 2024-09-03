‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ dersi! Sinan Burhan söyledi Barış Yarkadaş kıvırdı

Harp Okullarının mezuniyet töreni sonrasında mezun olan teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sözleri sonrası Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ile CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş arasında tartışma yaşandı.

Sinan Burhan CHP eski il başkanın Canan Kaftancıoğlu ‘Ben Mustafa Kemal’in askeri değilim diyecek’ siz hükümete Atatürkçülük dersi vereceksiniz, böyle mi olur Mustafa Kemal’e sahip çıkmak” dedi. Burhan, Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıkılacaksa sınır ötesi teskereye evet diyeceksin. Ben buradaki iki yüzlülüğe itiraz ediyorum. Mavi Vatan diyeceksin HDP ile yan yana siyaset yapacaksın. Sınır ötesi operasyon diyeceksin HDP ile yan yana siyaset yapacaksın. Senin il başkanın Mustafa Kemal’in Askeri değiliz diyecek. Van Belediye Başkanı “PKK sizi tükürüğünde boğar diyecek İmamoğlu ona selam verecek” diyerek tepkisini dile getirdi.

Sinan Burhan Barış Yarkadaş’ın sözleri üzerine, “Türk Silahlı Kuvvetlerine, Mustafa Kemal’e sahip çıkmak HDP’ye DEM Parti’ye ona da karşı çıkmaktır. Samimiyet gerekiyor samimiyet Canan Kaftancıoğlu bunu dediğinde neden itiraz etmediniz” dedi.