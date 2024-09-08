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Gündem “Mustafa Kemal’in askeriyim” dersem... Teğmenlerin korsan yeminine bomba yorum
Gündem

“Mustafa Kemal’in askeriyim” dersem... Teğmenlerin korsan yeminine bomba yorum

Yeniakit Publisher
2024-09-08 12:15:00 -

Piyanist, besteci Hüseyin Sermet’in mezuniyet töreninde kılıç kaldıran teğmenlerle ilgili yorumu gündem oldu.

 yeniakit.com.tr 

Akit TV’de Muharrem Coşkun’un sunduğu Kırmızı Masa’nın bu haftaki konuğu piyanist, besteci Hüseyin Sermet oldu. Gündemi değerlendiren Sermet, teğmenlerin yemin töreninde büyük tepki çeken kılıç şovuna da değindi.

Konuya dair ünlü besteci şunları söyledi:

İnanılmaz derecede abesle iştigal haddini bilmez çok cahilce yapılmış bir hareket. Şimdi ben bunu söyledim ya tabii aklımda çıkacak yazıları görün. Neden? Bu ülkenin adı Türkiye. Bu ülkenin askeri Türk askeri Türkiye adlı ülkenin askeridir. Ne Mustafa Kemal'in tüm saygımla bunu söylüyorum. Ne herhangi birinin askeri olamaz ve olmamalıdır. Zira ben çıkıp Mustafa Kemal'in askeriyim dersem işte bölünmeye son derece kolay bir şey.

Ben Yavuz Sultan Selim'in veyahut ben Fatih Sultan Mehmet'in veyahut ben Alparslan’ın çünkü o olmasaydı hayatları mugalatayla geçtiği için Atatürk olmasaydı işin zor olurdu. Yani e geçelim bir kardeşim geçelim. O zaman Alparslan olmasaydı Anadolu'ya giremeyecektik, resmi tarihten bahsediyorum. O zaman ne Atatürk olacaktı, ne Osmanlı ne bilmem ne. Bunu geç kardeşim geç. Benimle ciddi konuş, yahut da konuşma.

Ya git, öğren doğrusunu, ondan sonra konuşalım. Yahut da git. Şimdi o genç teğmenlerin bakın hiçbirini ben kolaylıkla harcamak istemem çünkü onlar delikanlı. En kullanılmaya açık yaştalar. Bir adı üstünde delikanlı inandığı samimi olarak inandığı bir şey tam amiyane deyimiyle birilerinin onları gaza getirmesi çok kolay. Zaten gaza gelmişlerin on beş Temmuz'da ne yaptığını gördük.

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